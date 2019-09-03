Владислав Филев выдвинул версию о приостановке разработки SSJ75

Разработка самолета SSJ75 могла быть отложена, так как авиакомпания S7 настаивала на участии в испытаниях самолета. Об этом заявил глава S7 Group Владислав Филев в интервью «Ведомостям».

«У меня есть подозрения, что его (SSJ75 — прим. «Ленты.ру») не стали делать потому, что мы настаивали на участии в испытаниях самолета. Чтобы у нас было понимание, что он соответствует требованиям летной годности», — отметил Владислав Филев.

По мнению Владислава Филева в существующей версии самолета Sukhoi SuperJet на 100 мест надо менять крыло. S7 предлагала поменять конструкцию крепления шасси и элемент в районе соединения фюзеляжа с крыльями. «У SSJ100 пол пассажирской кабины в этом месте композитный, мы хотели его поменять», - отметил глава перевозчика.

По словам совладельца авиакомпании, композитный пол пассажирской кабины самолета Sukhoi SuperJet также следует заменить для того, чтобы повысить безопасность пассажиров в случае совершения аварийной посадки. Владислав Филев подчеркнул, что при аварийной посадке самолет должен защищать пассажиров в течение 240 секунд. Именно столько времени, отводится на приезд спасателей и эвакуацию воздушного судна. Однако композитный пол у SSJ100 не может продержаться так долго, не создавая угрозы для здоровья пассажиров.

«Если мы берем случай катастрофической посадки в зоне аэродрома, то самолет должен защитить пассажиров 240 секунд… 120 секунд дается на прибытие пожарного расчета, 30 секунд — пожарным смыть керосин с одной стороны судна, если он вдруг вытечет, хотя не должен, и за 90 секунд 100 процентов пассажиров и экипажа должны покинуть судно через половину эвакуационных выходов. Алюминий держит 240 секунд, а этот композит, как оказалось, нет. Он плавится и дает дым», — отметил руководитель авиаперевозчика.

Владислав Филев напомнил об авариной посадке Boeing 777 в аэропорту Сан-Франциско в 2013 году. Самолет загорелся после столкновения с землей, при этом погибли три человека. «Трое: двоих задавили пожарные машины, один выпрыгнул мимо трапа. Правильно спроектированный самолет! Вот смотрите, он тоже горел», — добавил Филев.

5 мая самолет SSJ-100, выполнявший рейс SU-1492 по маршруту Москва-Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. Как сообщал Следственный комитет России, на борту воздушного судна находилось 78 человек. Впоследствии в Минтрансе заявили, что с места катастрофы были извлечены тела 41 погибшего пассажира.