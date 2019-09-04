Названа причина подорожания авиабилетов

Подорожание авиабилетов в первом полугодии 2019 года вызвано увеличением стоимости авиакеросина. Об этом сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова, передает ТАСС.

По данным Петровой, рост цен на авиабилеты составил семь процентов. Главным фактором, влияющим на колебания цен, она назвала стоимость топлива. «Я думаю, что керосин — все-таки основное», — заключила чиновница.

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.

Позже в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не видят причин прогнозировать подорожание авиабилетов в России.

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