Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

По данным АЭВТ, операционные убытки перевозчиков в прошлом году составили приблизительно 54 миллиарда рублей, в то время как в I квартале 2019 года операционные убытки российских перевозчиков уже составили 45 миллиардов рублей. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Причины роста цен на авиабилеты — резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте), пояснили эксперты в беседе с изданием.

В июле Минфин предложил способ сдержать рост цен на авиабилеты за счет стоимости керосина для авиакомпаний. Для этого правительство из нефтегазовых доходов бюджета до конца 2019 года будет компенсировать перевозчикам 75 процентов разницы между стоимостью авиакеросина на экспортном рынке и фиксированной ставкой 48 300 рублей за тонну при стоимости нефти 70 долларов за баррель, отметили в ведомстве.

На прямой линии в июне президент России Владимир Путин раскритиковал рост тарифов на авиаперевозки и связал это с проблемой стоимости авиационного керосина. Глава государства пояснил, что причиной нынешнего уровня цен на авиабилеты стало упущение при заключении договора правительства с нефтяниками для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

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