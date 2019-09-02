В России опровергли подорожание авиабилетов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не видят причин прогнозировать подорожание авиабилетов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ФАС отметили, что деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сотрудник которой спрогнозировал подорожание билетов, будет проверена на предмет сговора.

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов. Он отметил, что в I квартале 2019 года операционные убытки российских перевозчиков составили 45 миллиардов рублей, что на 32 процента больше по сравнению 2018.

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