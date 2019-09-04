В Донецке произошел взрыв

В прифронтовом районе Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что взрыв прогремел в районе 9.30 утра по местному времени (совпадает с московским) на территории шахты имени Скочинского, которая расположена на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения. В результате происшествия погиб один рабочий. В ведомстве отмечают, что взрыв произошел не в самой шахте, а на пустыре, который не задействован в производстве. В связи с этим, происшествие не повлияло на производственные процессы в шахте.

Причины взрыва пока остаются не установленными. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной республики и бригады спасателей.

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