Найдены новые жертвы разрушительного урагана

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным ООН, по меньшей мере 70 тысяч человек в регионе, пострадавшем от стихии, срочно нуждаются в убежище, воде и еде. Всемирная продовольственная программа уже выделила 5,4 миллиона долларов на помощь пострадавшим, в настоящее время организовываются воздушные поставки генераторов, палаток, оборудования и еды из Панамы.

Ожидается, что итоговое число жертв окажется гораздо большим. В настоящее время неизвестно местонахождение тысяч человек, многие сообщают об унесенных ветром детях. Множество тел, вероятно, находится под завалами: журналисты сообщают о неприятном запахе из-под обломков зданий.

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Днем ранее сообщалось, что на Багамах из-за урагана погибли по меньшей мере 20 человек.

«Дориан» ударил по Багамам, когда категория его опасности по шкале Саффира — Симпсона была пятой, то есть самой высокой. Он бушевал в регионе в течение двух дней и с тех пор немного ослаб. В настоящее время ураган находится неподалеку от юго-восточного побережья континентальной части США и движется со скоростью около 11 километров в час. При этом он то ослабевает до второй категории, то усиливается до третьей: скорость ветра колеблется между 175 и 185 километрами в час.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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