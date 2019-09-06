Мать Кокорина прокомментировала освобождение сына

Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, поделилась эмоциями после решения суда об условно-досрочном освобождении (УДО) ее сыновей. Ее слова приводит Sport24.

Кокорина поблагодарила всех за поддержку. «Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», — сказала она.

Ранее 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокориных и полузащитника Павла Мамаева об УДО. Их должны выпустить через 10 дней после постановления суда.

Кокорин и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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