Путин пообещал быть еще мягче с провинившимися бизнесменами

Президент России Владимир Путин снова высказался за смягчение ответственности и условий содержания до суда обвиняемых по «экономическим» статьям Уголовного кодекса. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию ведет YouTube-канал «Россия 24».

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, есть другие формы — это подписка о невыезде, домашний арест и так далее», — отметил глава государства.

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По его словам, в этом вопросе необходимо найти баланс «между интересами государства и этих физических лиц либо групповыми интересами». Путин добавил, что уже обсуждал этот вопрос с Генпрокуратурой и председателем Верховного суда.

Это не первый раз, когда президент говорит о необходимости смягчения наказаний и меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях. В ноябре прошлого года он внес в Госдуму соответствующий законопроект, предполагающий прекращение уголовного преследования по ряду статей при условии возмещения ущерба.

В начале нынешнего года в рамках послания Федеральному собранию президент поручил подумать об отказе от практики применения к экономическим преступлениям такого квалифицирующего признака, как совершение в составе группы лиц. Это направлено на то, чтобы сотрудники предприятий не несли ответственность за действия руководства.

Несмотря на это 2018 год стал рекордным по количеству приговоров по экономическим статьям, вынесенных российскими судами: 7,7 тысячи (на 20 процентов больше, чем годом ранее).

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