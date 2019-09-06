Лайму Вайкуле раскритиковали в Латвии за использование русского языка

Латвийская журналистка Элита Вейдемане осудила артистку Лайму Вайкуле, которая во время концерта в городе Каугури большую часть времени исполняла песни на русском языке. Об этом сообщает газета Neatkarīga.

«Лишь пару песен наша звезда соизволила спеть на латышском языке. Спасибо, что спустились до уровня национальных аборигенов», — говорится в публикации журналистки. Она предположила, что Вайкуле так много времени провела в России, что уже начала забывать о своих корнях.

Вейдемане также отметила, что организаторы мероприятия могли напомнить певице, что Каугури — латышский город, где живут не только русские. По ее словам, многие гости покинули концерт, так как их возмутил поступок артистки. В заключение журналистка порекомендовала Вайкуле начать уважать родной язык и себя.

В июле певица рассказала о своем конфликте с продюсером Игорем Крутым. Их отношения испортились после того, как артистка создала фестиваль «Лайма Рандеву» в Юрмале. Власти города предложили ей организовать мероприятие вместо переехавшей в Сочи «Новой волны», после чего Крутой начал считать Вайкуле предательницей.

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