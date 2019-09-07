Надежду Толоконникову задержали в Москве

Участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину задержали во время фотосессии в Москве. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает «Медиазона» со ссылкой на участника группы Петра Верзилова.

По словам Верзилова, инцидент произошел возле Даниловского рынка, вместе с Толоконниковой и Никульшиной задержаны двое фотографов и несколько активистов. Их отвезли в ОВД «Даниловский».

Сама Толоконникова написала в Twitter, что всего задержаны 15 человек, их остановили на выходе из подъезда, когда они собирались «прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом» и «поздравить любимую администрацию с Днем города».

В 2012 году панк-рок группа Pussy Riot несанкционированно спела в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен. После этого участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2012 года Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное и освободил ее в зале заседаний. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013-го, за два месяца до окончания срока заключения.

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