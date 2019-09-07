Претендент на пояс UFC пожелал Нурмагомедову и Порье нокаутировать друг друга

Боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон дал прогноз на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Дастина Порье. Публикацию спортсмен сделал в своем Twitter.

«Парни, приветствую и желаю вам насладиться битвой и оставить немного мне. Как обычно, я жду двойного нокаута», — написал Фергюсон. Он также напомнил, что победитель этого поединка в следующем бою встретится именно с ним.

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О том, что Фергюсон станет следующим претендентом на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата, 6 сентября сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Он отметил, что если американец будет готов, то он встретится с победителем боя между Нурмагомедовым и Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Поединок станет главным событием турнира UFC 242. Ранее соперники прошли процедуру взвешивания, и оба показали результат 70,3 килограмма. В день поединка Нурмагомедов набрал восемь килограмм.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал в октагоне 25 побед и потерпел 5 поражений. Один бой с участием американца был признан несостоявшимся.

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