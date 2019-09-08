Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки

Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона. Момент запечатлел глава UFC Дэйна Уайт в своем Twitter.

Российский боец повторил свою выходку 2018 года, когда он после победы над Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Тогда началась массовая драка, после которой Уайт отказался отдавать россиянину чемпионский пояс.

В этот раз Нурмагомедов всего лишь отпраздновал победу со своей командой, после чего вернулся в клетку.

В главном бою турнира UFC 242, проходившего в Абу-Даби в ночь на 8 сентября, 30-летний Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, Порье лишился статуса временного чемпиона. Российский спортсмен остается непобежденным, выиграв все 28 поединков в карьере.

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