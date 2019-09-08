Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму

Бывший российский биатлонист, кандидат от «Единой России» Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного Центризбиркома.

После обработки 70,89 процента протоколов Шипулин набирает 40,49 процента голосов. Он почти в два раза опережает своих конкурентов.

Промежуточное второе место занимает кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин (23,97 процента голосов), на третьем месте идет Габбас Даутов из КПРФ (15,44 процента).

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