В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

По мнению Яременко, во время таких поездок украинские политики пытаются привлечь сторонников внутри страны. «У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся [политики] очень вредным способом. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его», — сказал он, имея в виду визиты в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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Такие действия депутат назвал предательством Украины, которое должно быть уголовно наказуемым, недавнее снятие депутатской неприкосновенности будет способствовать этому процессу. «Представлять интересы страны не такими, как они есть, и при этом пытаться получить от вражеской страны какие-то льготы — это государственная измена. Это должно быть наказуемым», — сказал Яременко.

Политик пообещал внести соответствующие предложения в парламент как только появится время.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен проверить источники финансирования «Оппозиционной платформы — За жизнь», которую возглавляет Медведчук. Также глава государства отметил, что власти страны сомневаются, что именно Медведчук является истинным руководителем политической силы, намекая на его связи с Кремлем.

На Украине Виктор Медведчук считается пророссийскими политиком, поскольку поддерживает связь с российским руководством. В частности, в начале сентября Медведчук принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, а перед президентскими выборами на Украине посещал Москву, где встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. За это политик регулярно подвергается критике со стороны своих оппонентов на Украине.

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