Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киев не привлекал Медведчука к переговорному процессу с Москвой, а все свои поездки в Россию политик совершал самостоятельно. «Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой», — сказал Баканов.

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Также глава СБУ заявил, что включение в список на обмен Владимира Цемаха, которого считают ценным свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, было обязательным условием российской стороны, его невыдача означала бы срыв переговоров по обмену. Окончательное решение о внесении Цемаха в список лично принимал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул Баканов. По его мнению, подобные требования российской стороны говорят о причастности Москвы к гибели самолета.

Ранее 7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Помимо Цемаха, в Москву также улетел главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

На Украине Виктор Медведчук считается пророссийскими политиком, поскольку поддерживает связь с российским руководством. За это политик регулярно подвергается критике со стороны своих оппонентов на Украине. В начале сентября Медведчук принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что в момент крушения в Снежном не было систем ПВО.

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