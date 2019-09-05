Медведчук раскрыл подробности обмена заключенными между Россией и Украиной

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной завершится в ближайшее время. Об этом он сказал журналистам в кулуарах проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Политик отметил, что переговорный процесс идет, и его можно оценивать как успешный. При этом Медведчук затруднился дать ответ на вопрос, когда именно состоится обмен. По его словам, процесс завершится после того, как президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский окончательно санкционируют проведение процедуры.

30 августа Виктор Медведчук и его однопартиец Вадим Рабинович посетили украинских заключенных, которые находятся в московском СИЗО «Лефортово». Во время посещения они передали сало двум заключенным, осужденным за участие в Чеченской войне на стороне боевиков. По словам Рабиновича, заключенные были рады этому подарку.

По данным СМИ, обмен может состояться уже 7 сентября. Кремль не подтверждает эту информацию, отмечая, что из-за чувствительности темы «анонсов быть не может».

По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35». Однако список имен пока не известен. Пресс-секретарь российского лидера отказался подтвердить данные о включении в него осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова.

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