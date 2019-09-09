Под Европой нашли затерянный континент

Группа геологов установила причину появления и исчезновения материка Большая Адрия. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые реконструировали историю материка, который появился около 250 миллионов лет назад, отколовшись от древнего суперконтинента Гондвана. Изначально Большая Адрия смещался к северу на несколько сантиметров в год, разворачиваясь против часовой стрелки.

Спустя примерно 130-150 миллионов лет континент столкнулся с северной частью Европы (с краем бывшего суперконтинента Лавразии). В результате Большая Адрия раскололась и погрузилась под Европу и лишь отдельные фрагменты остались на поверхности. Сейчас их можно наблюдать на территории от Испании до Ирана.

Исследование заняло у ученых более 10 лет, так как для проведения работ требовалось согласование в десятках разных стран. По словам ученых, средиземноморский регион является «геологическим беспорядком», так как все оставшиеся в результате столкновения фрагменты сломаны и свалены.

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