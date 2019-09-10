«Челси» пожалел избитого в ночном клубе футболиста

Лондонский «Челси» не будет применять санкции к полузащитнику Дэниелу Дринкуотеру, избитому в ночном клубе. Об этом сообщает The Sun.

Более того, представители медицинского штаба «аристократов» свяжутся с игроком, чтобы предложить ему помощь в восстановлении.

В минувшие выходные Дринкуотер был избит группой молодых людей в одном из ночных клубов Манчестера. Конфликт завязался после того, как футболист начал приставать к девушке игрока «Сканторп Юнайтед» (команда третьего по силе дивизиона чемпионата Англии). Пострадавший получил травму лодыжки, из-за которой выбыл из строя примерно на месяц.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Дринкуотер выступает за «Бернли» на правах аренды. В прошлом розыгрыше он провел лишь один матч в составе «аристократов». В «Челси» хавбек перешел в сентябре 2017-го. До этого он выступал за «Лестер», в составе которого стал чемпионом страны.

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