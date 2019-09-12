Вдова Дадашева описала последние секунды жизни боксера

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина вспомнила, какими были последние минуты жизни спортсмена. Слова женщины приводит Sports.ru.

Апушкина рассказала, что врачи сразу же сообщили ей, что у боксера нет шансов на выживание. «И вот меня привели к нему в палату. Из него торчало миллион трубок, стояли большие аппараты, капельницы», — описала жена Дадашева. Также она вспомнила, что в его голове была «дырка, накрытая тряпкой» — шрам от трепанации черепа.

По словам Апушкиной, к тому моменту мозг Дадашева уже умер. Несмотря на это, она решила провести в палату сына Даниэля, чтобы тот смог попрощаться с отцом. «Даниэль зашел, начал трясти отца. Говорил: "Папа, вставай!" Это было очень страшно. Мне это на всю жизнь запомнится», — вспомнила женщина.

Спустя восемь часов у спортсмена понизилось кровяное давление, и врачи сообщили Апушкиной, что скоро он умрет. «Через секунду они все кинулись за дефибрилляторами, чтобы делать искусственный массаж сердца. Я увидела, как через шрам на голове начали выходить частички его мозга», — описала девушка. Доктора три-четыре раза попытались завести Дадашеву сердце, однако у них ничего не вышло. «Увидела его последнее дыхание. Было ощущение, что это у меня оборвалась жизнь», — сказала Апушкина.

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Дадашев умер 23 июля. Смерть наступила в результате травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Состояние россиянина ухудшилось еще во время поединка: он перенес инсульт, находясь в ринге. Дадашев был доставлен в больницу 20 июля, где ему провели трепанацию черепа. 4 августа спортсмена похоронили.

До боя против Матиаса Дадашев не уступал ни разу. Он одержал 13 побед подряд, 11 из них нокаутом.

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