Боксера Дадашева похоронили

Российский боксер Максим Дадашев был похоронен на Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание со спортсменом состоялось в Петергофском морге Николаевской больницы. По мусульманскому обычаю был проведен обряд омовения и обязательный намаз. После этого Дадашева похоронили в мусульманском секторе кладбища.

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Боксер скончался 23 июля. Смерть Дадашева наступила в результате травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Состояние россиянина ухудшилось еще во время боя: Дадашев перенес инсульт, находясь в ринге. Он был доставлен в больницу 20 июля, где ему провели трепанацию черепа.

До боя против Матиаса Дадашев не уступал ни разу. Российский боксер одержал 13 побед подряд, 11 из них нокаутом.

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