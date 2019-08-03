Вдова боксера Дадашева рассказала о здоровье спортсмена в последние годы

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина прокомментировала слухи о проблемах спортсмена со здоровьем в последние годы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Муж до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, неоднократно становился призером чемпионатов России, выступал на международных играх. Неужели вы думаете, что десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями не выявили бы серьезное заболевание, и его допустили бы к боям?» — заявила Апушкина. Однако у вдовы боксера остаются вопросы по поводу обследования перед последним боем россиянина.

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31 июля сообщалось, что американская промоутерская компания Top Rank выплатит вдове российского боксера 100 тысяч долларов. Кроме того, организация направит на счет Апушкиной пожертвования боксеров и организует аукцион в память Дадашева.

26 июля бывший менеджер боксера Эгис Климас заявил, что Дадашев никогда не подделывал медицинских справок. «Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой», — заверил он.

Дадашев скончался 23 июля в результате травм головы, полученных в поединке с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Бой состоялся 20 июля и завершился в 11-м раунде: секундант российского боксера принял решение остановить поединок. Дадашев был отправлен в больницу с отеком мозга. Как выяснилось позже, россиянин перенес инсульт еще во время боя.

До боя против Матиаса Дадашев не уступал ни разу. Российский боксер одержал 13 побед подряд, 11 из них нокаутом.

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