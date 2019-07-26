Менеджер Дадашева высказался о поддельных медицинских справках умершего боксера

Эгис Климас, менеджер российского боксера Максима Дадашева, заявил, что спортсмен не подделывал никаких медицинских справок. Его слова приводит ТАСС.

«Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой», — заверил Климас. Он также отметил, что спортсмену делали МРТ и МРА, и в целом Дадашев проходил обследования в соответствии с требованиями каждого штата. Слухи о том, что боксер подделывал справки, менеджер назвал маразмом.

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Дадашев умер 23 июля. Он был доставлен в больницу после боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса, врачи диагностировали отек мозга. Спортсмену была сделана операция, однако спасти его не удалось.

Позднее выяснилось, что во время поединка против Матиаса Дадашев пережил инсульт. До боя против пуэрториканца он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд (11 из них нокаутом).

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