Вдове боксера Дадашева заплатят

Американская промоутерская компания Top Rank переведет 100 тысяч долларов на счет вдовы российского боксера Максима Дадашева Елизаветы Апушкиной. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил глава Top Rank Боб Арум. По словам функционера, компания также будет собирать пожертвования от других боксеров. Помимо этого для финансовой помощи семье Дадашева будет организован аукцион.

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27 июля вдова Дадашева Елизавета Апушкина заявила, что считает рефери поединка ответственным за смерть мужа. По словам женщины, именно он был обязан остановить бой.

Боксер скончался 23 июля. Смерть Дадашева наступила в результате травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Состояние россиянина ухудшилось еще во время боя: Дадашев перенес инсульт, находясь в ринге. Он был доставлен в больницу 20 июля, где ему провели трепанацию мозга.

До боя против Матиаса Дадашев не уступал ни разу. Российский боксер одержал 13 побед подряд, 11 из них нокаутом.

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