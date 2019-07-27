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Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа

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Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина в Instagram-аккаунте заговорила о виновных в гибели мужа.

Апушкина заявила, что Дадашев бы никогда не сдался на ринге, и задачей рефери было защищать жизнь и здоровье спортсмена. «Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб. Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра!» — отметила она.

Вдова боксера добавила, что судья продолжил бы бой, если бы не решение тренера. «Халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге!» — подытожила она.

20 июля Дадашев проиграл пуэрториканцу Сабриелю Матиасу: тренер россиянина остановил бой в 11-м раунде, посчитав, что тот пропустил слишком много ударов. После окончания поединка боксер потерял сознание и был госпитализирован. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию, и ввели его в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.

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