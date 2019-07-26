Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева

Федерация бокса России готовится подать судебный иск к организаторам боя россиянина Максима Дадашева и пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря организации Умара Кремлева.

Кремлев рассказал, что федерация отправила письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд (MSAC) с претензией. «Мы хотим, чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться», — заявил он.

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Дадашев проиграл Матиасу, а после боя в критическом состоянии был доставлен в больницу. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.

В MSAC заявили, что изучат боксерский поединок, который привел к смерти россиянина.

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