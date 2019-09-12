Путин высказался о слюнтяе во главе государства

Слюнтяй не может быть президентом России, сказал глава государства Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Ботлихе. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 сентября.

Глава государства отметил мужество и доброту местных жителей. Он подчеркнул, что при таких замечательных людях «не может быть какой-то слюнтяй во главе государства».

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Владимир Путин также добавил, что силы и мужество президенту дает народ.

В четверг в Ботлихе Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Он также выпил с ними рюмку водки, которую обещал выпить 20 лет назад после победы над боевиками.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

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