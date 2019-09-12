Двойной чемпион Bellator нашел способ победить Нурмагомедова

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Патрисиу Фрейри считает, что способен одолеть россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова передает MMA Fighting.

32-летний бразилец, представляющий Bellator, считает, что способен нокаутировать российского бойца. «Если я попаду по нему — все кончено», — подчеркнул Фрейри.

«Нурмагомедов дерется одинаково. С самого первого боя. Прижимает парня к клетке, проходит в одну ногу. Никто не пытался, как я помню, встретить его коленом», — считает бразилец. «Я видел его последний бой (против Дастина Порье, — прим. «Ленты.ру»). Хабиб выглядит потерянным в стойке. Он не знает, как двигаться, опускает руки. Ему приходится бегать по клетке. В общем, если ты хороший ударник, проблем у тебя быть не должно», — добавил он.

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Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионский пояс в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Он одержал 28-ю победу в своем 28-м профессиональном бою.

Фрейри — двойной чемпион Bellator. Он завоевал пояса в легкой и полулегкой весовых категориях. На счету бразильца 29 побед и четыре поражения в MMA.

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