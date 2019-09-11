Боец UFC обесценил победу Нурмагомедова и пообещал нокаутировать «ублюдка»

Боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон заявил, что его нисколько не впечатлила победа россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале выступающего в Bellator Чейла Соннена.

Ковингтон признал, что Порье способен сломать нос сопернику, однако он ничего не смог сделать с тейкдаунами Нурмагомедова. Американец долгое время тренировал борьбу, но, по мнению Ковингтона, это ему не помогло. Нурмагомедов же, в свою очередь, «избивает» тех, кто не способен противостоять ему именно в борьбе.

«Если бы он дрался с таким борцом, как я, то был бы вскрыт и нокаутирован. Так что я вообще не впечатлен этим ублюдком», — добавил Ковингтон.

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7 сентября Нурмагомедов одержал верх над Порье, защитив титул чемпиона UFC в легком весе и одержав 28-ю победу в карьере. В третьем раунде он поймал соперника на удушающий и заставил его сдаться. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.

Ковингтон выступает в полусреднем весе. На его счету 14 побед в 15 поединках за всю карьеру. В последний раз он выходил в октагон 4 августа и оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Робби Лоулера.

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