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Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

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Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина. Об этом «Комсомольской правде» рассказал его менеджер Александр.

«Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору, — просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать», — сказал он, отвечая на вопрос, удалит ли «руки-базуки» Терешин.

По его словам, операцию выполнить технически сложно. «Надо полный анализ делать, а это еще несколько дней», — резюмировал менеджер.

«КП» напоминает, что в конце 2018 года Терешин попал в больницу после съемок в клипе Султана Урагана. Тогда у «рук-базук» поднялась температура, и его забрали врачи скорой помощи. В медицинском учреждении он долго не задержался — врачи не сказали ему ничего нового. По данным издания, в руках россиянина обычная смесь масел, приготовленная на собственной кухне в Пятигорске — на настоящий синтол у молодого человека не было денег. Утверждается, что удалить из организма этот раствор практически невозможно и он может медленно привести к смерти.

Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Позднее он заявил, что собирается также увеличить мышцы ног, чтобы стать обладателем «ног-ракет». Говорил россиянин и несколько раз о том, что решил избавиться от «рук-базук».

Помочь в ситуации пытается телеведущая Елена Малышева. В эфире передачи «Здоровье» она обругала Терешина за пренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет за руку водить его по врачам.

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