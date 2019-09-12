Хитроумная девушка подставила бывшего парня и угодила в тюрьму

Жительница Британии Кларис Крозерс (Clarice Crothers) попала в тюрьму на восемь месяцев после того, как полиция раскрыла ее план по обвинению бывшего бойфренда в интернет-травле. Об этом пишет Metro.

Девушку арестовали в октябре 2018 года. Она признала свою вину, но позже попыталась обвинить во всем своего друга Дэниэла Хьюитта (Daniel Hewitt), который помогал ей в осуществлении плана. Он получил предупреждение от полиции.

Правоохранители заинтересовались Крозерс, когда она сама обратилась к ним в июле 2018 года. По словам девушки, бросивший ее парень за один день отправил 100 оскорбительных сообщений ей и ее семье. Также Крозерс утверждала, что он следит за ее домом.

Полиция выяснила, что Крозерс создала несколько фейковых аккаунтов, с которых отправляла сообщения самой себе от имени парня. Так она хотела отомстить бывшему бойфренду, отправив его за решетку.

Ранее британка по имени Эшли Вилсон (Ashleigh Wilson) распространила в сети интимные фото пожилого мужчины после того, как тот отказался заплатить ей выкуп за них. Девушка попала под суд, но сумела избежать тюрьмы.

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