Кремль ответил на заявление Зеленского об антироссийских санкциях

В Кремле негативно восприняли призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам сохранить санкционное давление на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Негативно [восприняты слова Зеленского в Кремле]. Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту», — заявил он.

Кроме того, Песков назвал санкции «обоюдоострым оружием», которое «не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего».

По словам Пескова, Кремлю больше импонирует информация о подготовке детальной дорожной карты по выполнению обязательств украинской стороны по реализации минских договоренностей, которая поступает из Киева.

Ранее 13 сентября Зеленский во время выступления на форуме YES призвал европейские страны сохранить санкционное давление на Россию. По его словам, санкции должны сохраняться до тех пор, пока на востоке Украины не прекратится война.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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