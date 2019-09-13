Отсутствие женщин на семейном фото Нурмагомедова озадачило болельщиков

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию с членами семьи.

Пользователей соцсетей озадачило, что на снимке оказались только мужчины. Некоторые юзеры посчитали, что тем самым боец выказывает неуважение к жене. «А жена и дети — это не ваша семья? Вы никогда не выкладываете их фото», «Или стыдно их выкладывать, или нет к ним уважения...» — писали они.

Другие заявили, что дагестанец не хочет показывать супругу из скромности. «Из уважения к своей семье он их не выставляет напоказ. Культура такая у человека», «В исламе не принято в сеть выкладывать своих жен, сестер. И мужчины с женщинами в одной компании не сидят», — утверждали они.

Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.

В апреле этого года ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в Twitter, назвав жену Нурмагомедова «полотенцем» и прикрепив фото дагестанца рядом с супругой с закрытым лицом. В ответ на это Нурмагомедов назвал ирландца насильником, а Макгрегор вскоре удалил пост.

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