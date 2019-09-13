Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. Его слова приводит RT.

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим», — сказал Пригожин.

Ранее в пятницу Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

В СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, однако актриса их не комментировала.

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