Украинский журналист попытался уйти от ответа и рассмешил Захарову

Представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову рассмешил ответ украинского журналиста о руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском. Трансляция брифинга велась в Twitter-аккаунте ведомства.

Глава МИД спросила у корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка о планах встретиться с Вышинским после его освобождения. Журналист не ответил на вопрос и принялся рассуждать о медали «За присоединение Крыма», которую вручили руководителю портала в 2014 году.

Дипломат вновь поинтересовалась у Цимбалюка о возможности интервью и подчеркнула, что украинские СМИ участвуют в блокаде официальных российских лиц. Когда украинский корреспондент ушел от ответа, Захарова рассмеялась и призвала украинскую сторону поговорить с Вышинским.

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«Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы», — сказала представитель МИД. По ее словам, игнорирование информации из России — «классическое проявление пропаганды», когда информация предоставляется только в изложении представителей медиа.

В итоге Цимбалюк заявил, что интервью с Вышинским в УНИАН будет возможно только после разрешения главного редактора. Захарова резюмировала, что наступил «правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике СМИ, уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу».

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Помимо Вышинского, в Москву отправился экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, которого считают ценным свидетелем по делу о сбитом над Донбассом малайзийского «Боинга». Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

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