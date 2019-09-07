Кремль прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

В Кремле подтвердили взаимное освобождение граждан России и Украины. Об этом в субботу, 7 сентября, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​, что обмен заключенными прошел успешно, в Кремле «рады, что российские граждане вернулись домой».

Он подтвердил, что на борту прилетевшего в Москву самолета был главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, имена других участников называть не стал, отметив, что списки «последуют позже».

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Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве в субботу около 13.30. В это же время в киевском аэропорту Борисполь сел самолет с украинскими заключенными.

Завершение процедуры обмена подтвердила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, она отметила, обмен состоялся по формуле «35 на 35». При этом омбудсмен отметила, что продолжается расследование около половины уголовных дел.

Обмен между сторонами ожидался 30 августа, однако он не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования. По информации украинской стороны, обмен должен был состояться по формуле «35 на 35», однако полный список имен пока не известен.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в списках для обмена числились 70 человек. Среди них — 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан Украины.

В списке для передачи российской стороне при этом числятся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, «ценный свидетель» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за государственную измену украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

Предполагалось, что списки могут меняться вплоть до дня обмена.

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