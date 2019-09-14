Трамп выбрал любимого диктатора

Президент США Дональд Трамп назвал руководителя Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси «любимым диктатором». Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп в ходе саммита «Большой семерки» во французском Биаррице должен был встретиться с ас-Сиси, однако тот задерживался. «Где мой любимый диктатор?», — в шутку спросил Трамп, причем сделал это достаточно громко, чтобы его услышали американские и египетские чиновники. Несколько людей подтвердили газете, что отчетливо слышали вопрос Трампа.

30 июня Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке. «Я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами», — заявил он, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее. Тогда он отказался называть конкретные имена.

В январе 2018 года Трамп около шести минут аплодировал себе после того, как выступил с первым ежегодным посланием Конгрессу. Тогда пользователи сети сравнили его с итальянским диктатором Бенито Муссолини.

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