Рукоплещущий себе Трамп не мог остановиться шесть минут

Президент США Дональд Трамп около шести минут аплодировал себе после того, как выступил с первым ежегодным посланием Конгрессу. Видео с места событий публикует VICE.

Обращение хозяина Белого дома «О положении страны» продолжалось 80 минут и стало самым длинным за последние 18 лет. Глава государства, в частности, рассказал об изменении иммиграционного законодательства и проектах масштабных инвестиций в инфраструктуру.

«Чувак похож на [итальянского диктатора Бенито] Муссолини», — отреагировал пользователь karen aquino в своем Twitter. Другие юзеры сравнили Трампа с животными.

Обращение «О положении страны» (State of the Union address) — ежегодное послание президента США Конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы.

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