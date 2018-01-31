Трампа похвалили за хороший перевод речи с русского

Член палаты представителей США усомнился в подлинности речи президента Дональда Трампа на ежегодном послании Конгрессу страны и предположил, что текст переведен с русского языка. Саркастичные слова политика опубликовал в своем Twitter журналист издания The Guardian Бен Джэйкобс.

«Несмотря на то что я не согласен с большинством сказанного, Трамп говорил ясно и понятно. Кто бы ни перевел его речь с русского, сделал отличную работу», — сказал конгрессмен-демократ Луис Гутьеррес.

В сообщении он посетовал, что президент не предложил вариантов разрешения противоречий между демократами и республиканцами по вопросу иммигрантов. Он также сказал, что в своей речи Трамп никак не попытался сблизить людей с разными точками зрения на проблему.

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Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает.

Самому Трампу приписывают связи с Москвой во время президентской кампании 2016 года. В частности, спустя две недели после выдвижения его кандидатуры в президенты его сын встречался в Trump Tower с российским адвокатом Наталией Весельницкой, у которой, как утверждает The New York Times, есть «связи с Кремлем».

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