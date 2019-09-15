Российские ученые обнаружили останки древних амфибий в необычном месте

Палеонтологи в Астраханской области обнаружили останки амфибий, которые жили более 200 миллионов лет назад. Об этом сообщил руководитель экспедиции Игорь Новиков, передает ТАСС.

Раскопки проводились Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН совместно с Самарским палеонтологическим обществом на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. В частности, ученые нашли часть черепа ритидостеуса — амфибии, которую ранее находили только на территории Южной Африки и Южного Приуралья.

«Это уникальная находка, весь найденный материал приурочен к отложениям раннетриасовой эпохи», — отметил Новиков.

Помимо этого, был обнаружен череп еще одной древней амфибии — паротозухуса. В дальнейшем ценные находки планируется исследовать в Палеонтологическом институте.

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