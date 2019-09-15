Сербов призвали «шире смотреть» на бомбардировки Югославии

Посол США в Сербии Кайл Скотт, покидающий пост главы дипмиссии, призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе». Об этом говорится в прощальном интервью дипломата, которое он дал газете Kurir.

По его словам, ни сербская, ни американская стороны не смогут «вернуть время назад». Скотт отметил, что отношения США и Сербии были отличными. «Исключение составляют 90-е годы и события во времена режима [бывшего президента Сербии Слободана] Милошевича», — сказал дипломат.

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Как заметил американский посол, с тех пор прошло 20 лет, и сейчас нужно двигаться вперед, улучшать отношения, ведь для этого есть «очень хороший фундамент».

Отдельно Скотт затронул тему Косова. Комментируя заморозку диалога Белграда и Приштины, дипломат отметил, что американская сторона желает восстановления переговоров и выступает за отмену введенных Приштиной 100-процентных торговых пошлин на сербские товары.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово.

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