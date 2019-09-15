Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

США должны извиниться за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Таким мнением на своей странице в Facebook поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание посла США в Белграде Кайла Скотта.

Кроме того, по словам дипломата, американская сторона должна выплатить компенсацию родственникам погибших и пострадавших и только после этого «призывать "двигаться вперед"».

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В интервью газете Kurir покидающий должность посла США в Белграде Кайл Скотт заявил, что жители Сербии должны «шире смотреть» на бомбардировки Югославии силами НАТО. Он согласился с тем, что ни американская, ни сербская стороны не смогут «вернуть время назад». Скотт также добавил, что с тех пор прошло 20 лет, и сейчас нужно улучшать отношения, так как для этого есть «хороший фундамент».

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли порядка двух тысяч мирных граждан, из них не менее 89 детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.

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