Российские запасы лекарства от ВИЧ оказались на исходе

В регионах России из-за проблем с закупками заканчивается важнейшее лекарство для ВИЧ-положительных пациентов — ламивудин. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 сентября.

По информации агентства, в течение последних шести месяцев поставщики препарата трижды не смогли выйти на аукционы Минздрава по закупке лекарства из-за низких цен. В четвертый раз стоимость препарата по торгам снизилась, но теперь поставщики ламивудина могут не успеть уложиться в срок — в 11 регионах запасы лекарства будут на исходе уже к концу сентября, а в российских аптеках его почти не осталось. В 19 регионах ламивудина хватит до середины октября, в некоторых — до конца года.

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Уточняется, что в препарате нуждается более миллиона человек. Сейчас его почти не достать. «Мой муж поехал в командировку в Пермь и не взял с собой лекарства — забыл. Таблетки сами по себе недорогие, стоят чуть больше 300 рублей, но он обошел все аптеки города, а купить даже одну пачку не смог. В итоге пришлось срочно отправлять лекарство курьером из Москвы», —рассказала агентству Светлана Бортикова. Она и ее муж живут с ВИЧ. Она уточнила, что если не принимать ламивудин, то со временем пропадет эффективность всех остальных препаратов — они перестанут сдерживать вирус.

«Нехватка препарата приводит к выдаче неполных схем лечения, а это очень негативно сказывается на эффективности терапии. Впоследствии это может привести к прогрессированию заболевания, что идет в разрез со "Стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России"», — цитирует агентство текст обращения общественного движения «Пациентский контроль» к правительству России.

1 августа сообщалось, что ситуация с закупками препарата против ВИЧ под названием ламивудин в России оказалась близка к критической.

Позднее стало известно, что причиной срывов закупок могла стать новая политика Минздрава, согласно которой госзаказчик должен назначать начальную максимальную цену контракта (НМЦК), которая не может быть превышена в ходе торгов. Она определяется по довольно сложной схеме, включающей несколько компонентов. Заказчик должен ориентироваться на среднюю цену по аналогичным закупкам за последний год, а также на специальную референтную цену, которая рассчитывается автоматически по формуле и отражается в единой информационной системе (ЕИС).

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