Нефти предсказали серьезный обвал

Атака дронов на инфраструктурные объекты Саудовской Аравии в конечном итоге может привести к тому, что мировые цены на нефть обрушатся. Такой прогноз сделал президент «Русснефти» Евгений Толочек. Его слова приводит РИА Новости.

«Цена в 100 долларов если даже будет, то будет недолго. И потом будет, скорее всего, рецессия, и мы опять свалимся ближе к 50 долларам», — указал он. Толочек добавил, что «Русснефть» по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.

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В воскресенье, 15 сентября, крупнейший экспортер и один из крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — в два раза сократил добычу нефти. Это произошло после атаки дронов и пожара на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco. На фоне сокращения добычи цены на нефть пошли вверх.

На полное восстановление добычи Эр-Рияду может потребоваться несколько месяцев. Аналитики не исключают, что если процесс затянется, то стоимость нефти может подскочить до 100 долларов за баррель.

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