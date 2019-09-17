Цены на нефть пошли вниз

После рекордного роста стоимость нефти во вторник, 17 сентября, начала снижаться. По состоянию на 11:00 по московскому времени ноябрьский фьючерс на нефть Brent упал на 0,393 процента, до 68,76 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса WTI снизилась на 0,93 процента, до 62,09 доллара за баррель. Накануне во время торгов цены повышались почти на 20 процентов. Это рекордный рост за последние 30 лет. После дневной коррекции они вновь начали расти и закрылись с подъемом около 15 процентов.

Причиной для роста стала атака беспилотников на нефтяной завод и крупное месторождение в Саудовской Аравии, из-за которых королевству пришлось в два раза сократить добычу.

На полное восстановление добычи отводится несколько месяцев. Эр-Рияд обещает выполнить все контракты за счет имеющихся запасов, но способен ли он выполнить обещания, никто не знает. Аналитики не исключают, что если процесс затянется, то стоимость нефти может подскочить до 100 долларов за баррель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!