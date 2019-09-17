Названа причина смерти найденного в своей квартире народного артиста Колычева

Причиной смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева стала ишемическая болезнь сердца. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что по факту смерти сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Тело артиста было обнаружено в его квартире в Москве 16 сентября.

Колычеву был 91 год. Он был старейшим артистом театра «Ленком», прослужив в нем более 60 лет. Помимо этого, актер снялся в таких фильмах и сериалах, как «Очарование зла», «Черный квадрат», «Из жизни Потапова», «Дом, который построил Свифт» и «Мелодия на два голоса».

Ишемическая болезнь сердца — острое или хроническое нарушение кровоснабжения миокарда, возникающее вследствие поражения коронарных артерий. Оно считается одним из самых распространенных заболеваний в мире.

16 сентября сообщалось, что американский актер Брайан Терк скончался в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

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