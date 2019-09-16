Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире

Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался в Москве. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что тело актера было обнаружено в его квартире. Причина смерти пока не уточняется. Колычеву был 91 год.

О месте и времени прощания с артистом будет известно позже, сообщается на сайте театра «Ленком», в котором он служил более 60 лет. Колычев был старейшим артистом театра.

Юрий Колычев родился в Московской области в 1928 году. Он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. За свою карьеру Колычев снялся в таких фильмах и сериалах, как «Очарование зла», «Черный квадрат», «Из жизни Потапова», «Дом, который построил Свифт» и «Мелодия на два голоса».