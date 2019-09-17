Названа угроза запрета баров в жилых домах

В случае принятия запрета на продажу алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, пострадает в первую очередь малый бизнес. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказал бывший депутат Госдумы Виктор Звангельский.

По его словам, законопроект представляется «абсолютно избыточной мерой», поскольку решать, находиться бару в доме или нет, должны жильцы, а не депутаты Госдумы. Для этого следует принять решение об открытии такой точки или, напротив, о закрытии на собрании товарищества собственников жилья.

Материалы по теме Майский градус В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы

Что касается соблюдения прав граждан на тишину, указал он, то это забота правоохранительных органов, у которых есть для этого соответствующие статьи в Кодексе об административных нарушениях (КоАП). «Такие законопроекты вносят люди, не разбирающиеся в сути», — подчеркнул он.

Авторами готовящегося запрета стала группа депутатов Госдумы от «Единой России». В пояснительной записке утверждается, что инициатива поможет обеспечить общественный порядок и поспособствует соблюдению прав граждан на тишину. В правительстве «концептуально» поддержали законопроект, но отметили, что ограничение по площади зала может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка. Эксперты предполагают, что под ограничения может попасть до десяти тысяч заведений в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!