Определены виновники неудач российских бизнесменов

Работе бизнеса в России мешают действия политиков. Такое мнение высказал глава Минкомсвязи Константин Носков, его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Жизнь такова, что, если встать на позиции бизнеса, политики, мы то есть, очень часто бизнесу мешаем работать. Я думаю, без нас всем вам жилось бы легче — и без всех наших ограничений, которые мы накладываем на развитие бизнеса», — считает Носков.

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В середине сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что одним из факторов, сдерживающих поток инвестиций в страну, является нестабильность условий для бизнеса. «Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня», — констатировал он.

Ранее стало известно, что больше всего российские предприниматели опасаются незаконного преследования со стороны силовых структур. В этом случае больше всего рискуют исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации. Среди главных причин спада иностранных инвестиций в российскую экономику назвали возросшее давление государства и силовых структур на бизнес, а также бюрократию, санкции и плохой инвестиционный климат.

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