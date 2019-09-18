Российская недвижимость оказалась в разы дешевле iPhone

Аналитики «Авито Недвижимость» составили «индекс iPhone», сопоставляющий расходы на аренду жилья в крупнейших городах страны со стоимостью последней модели смартфона Apple. Материалы рейтинга есть в распоряжении «Ленты.ру».

Максимальное значение показателя зафиксировано в Воронеже — как подсчитали в компании, отказавшись от покупки iPhone 11 Pro Max с максимальным объемом встроенной памяти, местные жители смогут арендовать жилье в городе в течение года (12,2 месяца). Похожими оказались показатели Ижевска, Челябинска и Омска: 12,1 месяца, 11,8 и 11,6 месяца соответственно.

Высокие значения индекса — от 9,5 до 11,1 месяца — отмечаются также в Грозном, Красноярске, Махачкале, Перми, Томске и Саратове. Еще в десяти крупных городах России показатель находится в пределах от 8,2 до 9,3 месяца. Минимальное значение «индекса iPhone» зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: соответственно, 3,6 и 5,6 месяца. Средний показатель по 25 крупнейшим городам страны, включенным в исследование, составил 8,3 месяца.

Ранее стало известно, что установленные в России цены на новые модели iPhone оказались самыми высокими в мире (от 60 тысяч рублей, или 933 долларов). Дешевле всего смартфоны Apple в Японии: минимальная стоимость смартфона последней модели составляет 74,8 тысячи иен (692 доллара). В США стоимость аналогичной модели — 699 долларов.

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