Возмутивший россиянку учитель с маникюром и «тональником на лице» подстриг ногти

Инцидент с внешним видом учителя одной из школ Ростова-на-Дону исчерпан — мужчина подстриг ногти, никаких дисциплинарных взысканий не будет. Об этом сообщила глава отдела по работе с персоналом городского управления образования Светлана Пушкаш Telegram-каналу «Подъем».

«Меры приняты: ногти острижены. Инцидент исчерпан. Никакого дисциплинарного взыскания не будет, ведь никакой закон не нарушен», — заявила она.

По словам бывшей одногруппницы педагога из Южного федерального университета, он всегда следил за собой. Она отметила, что «ухоженные брови и элементы макияжа» всегда были на его лице, и к этому относились спокойно. Кроме того, во время учебы в университете он был старостой и «целенаправленно хотел преподавать».

Ранее на внешний вид учителя пожаловалась мать одного из учащихся школы, в которой он преподает. Она утверждала, что мужчина приходит в школу с нарощенными ногтями, накрашенными ресницами и «тональником на лице». По ее словам, нести «такую культуру» в школу недопустимо.

В марте 2019 года учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации фотографии в закрытом спортивном купальнике. Родители учеников пожаловались на нее директору школы. Прошлым летом уйти с работы пришлось педагогу из Омска Виктории Поповой: она выложила в соцсетях фотографии в купальнике в стиле пин-ап. После этого российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

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